W Lidze Konferencji drużyny z pierwszych miejsc w grupach awansują bezpośrednio do 1/8 finału. Te z drugich lokat będą walczyć o zakwalifikowanie się do czołowej szesnastki w barażach.

Lech potrzebował zwycięstwa w ostatniej kolejce, aby zapewnić sobie awans bez oglądania się na wynik spotkania Hapoelu Beer Szewa z Austrią Wiedeń w Izraelu. I na swoje szczęście "Kolejorz" zdobył komplet punktów - gdyby to się nie udało, na drugim miejscu fazę grupową ukończyłby Hapoel, który zwyciężył 4:0.

Bezpośredni awans do 1/8 finału już w czwartej kolejce zapewnił sobie Villarreal. Austria Wiedeń zamyka tabelę i, podobnie jak Hapoel, odpadła z europejskich pucharów.

W grupie A Fiorentina, w której barwach od początku drugiej połowy grał Szymon Żurkowski, pokonała na wyjeździe RFS Ryga 3:0 i zakończyła fazę grupową na drugim miejscu. Pierwszy jest Istanbul Basaksehir.

Ponadto do 1/8 finału zakwalifikowały się: West Ham United (bramkarz Łukasz Fabiański nie grał w LK), Nice, AZ Alkmaar, Djurgaarden, Sivasspor i Slovan Bratysława.

Z kolei w barażach, oprócz Lecha i Fiorentiny, wystąpią: Anderlecht Bruksela, Partizan Belgrad, Dnipro-1, KAA Gent, CFR Cluj i FC Basel.

Losowanie par fazy pucharowej odbędzie się w poniedziałek w Nyonie. Finał Ligi Konferencji zaplanowano na 7 czerwca w Pradze.

Wyniki 6. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji:



Grupa A

RFS Ryga - Fiorentina 0:3 (0:3)

Istanbul Basaksehir - Heart of Midlothian 3:1 (2:0)



Tabela:

Z M R P bramki pkt

1. Istanbul Basaksehir 6 4 1 1 14 3 13 - awans do 1/8 finału

2. Fiorentina 6 4 1 1 14 6 13 - baraż o 1/8 finału

3. Heart of Midlothian 6 2 0 4 6 16 6

4. RFS Ryga 6 0 2 4 2 11 2



Grupa B

FCSB Bukareszt - West Ham United 0:3 (0:1)

Silkeborg IF - Anderlecht Bruksela 0:2 (0:1)



1. West Ham United 6 6 0 0 13 4 18 - awans do 1/8 finału

2. Anderlecht Bruksela 6 2 2 2 6 5 8 - baraż o 1/8 finału

3. Silkeborg IF 6 2 0 4 12 7 6

4. FCSB Bukareszt 6 0 2 4 3 18 2



Grupa C

Lech Poznań - Villarreal 3:0 (1:0)

Hapoel Beer Szewa - Austria Wiedeń 4:0 (2:0)



1. Villarreal 6 4 1 1 14 9 13 - awans do 1/8 finału

2. Lech Poznań 6 2 3 1 12 7 9 - baraż o 1/8 finału

3. Hapoel Beer Szewa 6 1 4 1 8 5 7

4. Austria Wiedeń 6 0 2 4 2 15 2



Grupa D

Partizan Belgrad - FC Slovacko 1:1 (1:0)

FC Koeln - Nice 2:2 (0:2)



1. Nice 6 2 3 1 8 7 9 - awans do 1/8 finału

2. Partizan Belgrad 6 2 3 1 9 7 9 - baraż o 1/8 finału

3. FC Koeln 6 2 2 2 8 8 8

4. FC Slovacko 6 1 2 3 8 11 5



Grupa E

Apollon Limassol - FC Vaduz 1:0 (1:0)

AZ Alkmaar - Dnipro-1 2:1 (1:1)



1. AZ Alkmaar 6 5 0 1 12 6 15 - awans do 1/8 finału

2. Dnipro-1 5 3 1 2 9 7 10 - baraż o 1/8 finału

3. Apollon Limassol 6 2 1 3 5 7 7

4. FC Vaduz 6 0 2 4 5 11 2



Grupa F

Djurgaardem - Shamrock Rovers 1:0 (1:0)

KAA Gent - Molde FK 4:0 (0:0)



1. Djurgaarden 6 5 1 0 12 6 16 - awans do 1/8 finału

2. KAA Gent 6 2 2 2 10 6 8 - baraż o 1/8 finału

3. Molde FK 6 2 1 3 9 10 7

4. Shamrock Rovers 6 0 2 4 1 10 2



Grupa G

Slavia Praga - Sivasspor 1:1 (0:1)

CFR Cluj - Ballkani Suva Reka 1:0 (1:0)



1. Sivasspor 6 3 2 1 11 7 11 - awans do 1/8 finału

2. CFR Cluj 6 3 1 2 5 5 10 - baraż o 1/8 finału

3. Slavia Praga 6 2 2 2 6 7 8

4. Ballkani Suva Reka 6 1 1 4 8 11 4



Grupa H

Pjunik Erywań - FC Basel 1:2 (0:2)

Żalgiris Wilno - Slovan Bratysława 1:2 (0:2)



1. Slovan Bratysława 6 3 2 1 9 7 11 - awans do 1/8 finału

2. FC Basel 6 3 2 1 11 9 11 - baraż o 1/8 finału

3. Pjunik Erywań 6 2 0 4 8 9 6

4. Żalgiris Wilno 6 1 2 3 5 8 5