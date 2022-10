W czwartek "Młoty", bez polskiego bramkarza w kadrze meczowej, pokonały u siebie Silkeborg IF 1:0 i jako jedyni mogą pochwalić się kompletem punktów.

Pierwszą lokatę zapewnił sobie również szwedzki Djurgaarden.

Z powodu gęstej mgły w czeskiej miejscowości Uherske Hradiste mecz lokalnej drużyny FC Slovacko z niemieckim FC Koeln w grupie D rozpoczął się z ponadgodzinnym opóźnieniem, a następnie został wstrzymany już w siódmej minucie zawodów, przy wyniku 0:0. Spotkania już tego dnia nie wznowiono, ma zostać rozegrane w piątek o godz. 13.

Finał Ligi Konferencji zaplanowano na 7 czerwca w Pradze.

Wyniki 5. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji:



Grupa A

Fiorentina - Istanbul Basaksehir 2:1 (1:1)

Heart of Midlothian - RFS Ryga 2:1 (2:1)



Tabela:

Z M R P bramki pkt

1. Istanbul Basaksehir 5 3 1 1 11 2 10

2. Fiorentina 5 3 1 1 11 6 10

3. Heart of Midlothian 5 2 0 3 5 13 6

4. RFS Ryga 5 0 2 3 2 8 2



Grupa B

Anderlecht Bruksela - FCSB Bukareszt 2:2 (1:0)

West Ham United - Silkeborg IF 1:0 (1:0)



1. West Ham United 5 5 0 0 10 4 15 - awans do 1/8 finału

2. Silkeborg IF 5 2 0 3 12 5 6

3. Anderlecht Bruksela 5 1 2 2 4 5 5

4. FCSB Bukareszt 5 0 2 3 3 15 2



Grupa C

Austria Wiedeń - Lech Poznań 1:1 (0:0)

Villarreal - Hapoel Beer Szewa 2:2 (0:0)



1. Villarreal 5 4 1 0 14 6 13 - awans do 1/8 finału

2. Lech Poznań 5 1 3 1 9 7 6

3. Hapoel Beer Szewa 5 0 4 1 4 5 4

4. Austria Wiedeń 5 0 2 3 2 11 2



Grupa D

Nice - Partizan Belgrad 2:1 (1:0)

Mecz FC Slovacko - FC Koeln przerwany w 7. minucie z powodu mgły, dokończenie w piątek o 13.00



1. Nice 5 2 2 1 6 5 8

2. Partizan Belgrad 5 2 2 1 8 6 8

3. FC Koeln 4 1 1 2 5 6 4

4. FC Slovacko 4 1 1 2 7 9 4



Grupa E

FC Vaduz - AZ Alkmaar 1:2 (0:0)

Dnipro-1 - Apollon Limassol 1:0 (1:0) - mecz w Koszycach (Słowacja)



1. AZ Alkmaar 5 4 0 1 10 5 12

2. Dnipro-1 5 3 1 1 8 5 10

3. Apollon Limassol 5 1 1 3 4 7 4

4. FC Vaduz 5 0 2 3 5 10 2



Grupa F

Molde FK - Djurgaarden 2:3 (2:1)

Shamrock Rovers - KAA Gent 1:1 (1:0)



1. Djurgaarden 5 4 1 0 11 6 13 - awans do 1/8 finału

2. Molde FK 5 2 1 2 9 6 7

3. KAA Gent 5 1 2 2 6 6 5

4. Shamrock Rovers 5 0 2 3 1 9 2



Grupa G

Ballkani Suva Reka - Slavia Praga 0:1 (0:0)

Sivasspor - CFR Cluj 3:0 (1:0)



1. Sivasspor 5 3 1 1 10 6 10

2. CFR Cluj 5 2 1 2 4 5 7

3. Slavia Praga 5 2 1 2 5 6 7

4. Ballkani Suva Reka 5 1 1 3 8 10 4



Grupa H

FC Basel - Żalgiris Wilno 2:2 (2:1)

Slovan Bratysława - Pjunik Erywań 2:1 (0:0)



1. Slovan Bratysława 5 2 2 1 7 6 8

2. FC Basel 5 2 2 1 9 8 8

3. Pjunik Erywań 5 2 0 3 7 7 6

4. Żalgiris Wilno 5 1 2 2 4 6 5