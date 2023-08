Legia do rywalizacji w kwalifikacjach LK przystąpiła od drugiej rundy. Najpierw wyeliminowała kazachskie Ordabasy Szymkent (5:4 w dwumeczu), a następnie w dramatycznych okolicznościach wygrała z Austrią Wiedeń. Po porażce u siebie 1:2, na wyjeździe "Wojskowi" zwyciężyli 5:3.

Jeśli Legia upora się z Midtjylland, to Polska będzie miała dwóch reprezentantów w fazie grupowej europejskich pucharów. O awans do Ligi Mistrzów Raków Częstochowa walczy z inną duńską ekipą FC Kopenhaga i nawet jeśli okaże się gorszy, to wystąpi w Lidze Europy.

Rewanż w Warszawie odbędzie się za tydzień.