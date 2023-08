Do przerwy żadnej z drużyn nie udało się trafić do siatki. W drugiej części spotkania najpierw w 53. minucie po pięknej dwójkowej akcji Josue i Pawła Wszołka gola głową strzelił Tomas Pekhart.

Gospodarze długo nie cieszyli się z prowadzenia. W 71. minucie Paulinho uderzył z dystansu. Piłka po drodze odbiła się jeszcze od głowy Rafała Augustyniaka i wpadła do bramki zmylonego Kacpra Tobiasza.

Mimo kilku okazji z obu stron wynik do końca regulaminowego czasu gry i dogrywki nie uległ już zmianie. O losach awansu zdecydowały więc rzuty karne. Emocje sięgały zenitu. W pierwszych pięciu seriach jedni, ani drudzy się nie pomylili. W szóstej serii najpierw do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Maciej Rosołek. Legionista zachował zimną krew i trafił. W tym momencie presja spoczęła na piłkarzu gości. Stefan Gartenmann uderzył, ale wyczuł go Tobiasz i odbił piłkę. To oznaczało koniec i awans Legii do fazy grupowej Ligi Konferencji.

Legia Warszawa - FC Midtjylland 1:1 po dogr. (1:1, 0:0); karne: 6-5

Bramki: dla Legii - Tomas Pekhart (53-głową), dla FC Midtjylland - Paulinho (71)

Żółte kartki: Juninho, Henrik Dalsgaard (Midtjylland); Bartosz Slisz (Legia)

Sędzia: Simone Sozza (Włochy)

Widzów: 27 312

Pierwszy mecz - 3:3

Awans - Legia