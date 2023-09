Rozgrywki klubowe pod egidą UEFA na przestrzeni lat mocno się przeobrażały. Od 30 lat w fazie grupowej rywalizują uczestnicy najbardziej prestiżowej Ligi Mistrzów. Przed sezonem 2004/05 kontynentalna federacja dokonała zmian w regulaminie rozgrywek Pucharu UEFA i w nim pojawiła się również rywalizacja w grupach, ale bez rewanżów.

Pierwsza z nowym systemem miała okazję zapoznać się Amica Wronki, a później także Wisła Kraków i Lech Poznań, który w edycji 2008/09 awansował do 1/16 finału - tam lepsze okazało się włoskie Udinese.

W 2009 roku UEFA zmieniła nazwę i system rozgrywek, wprowadzając Ligę Europy. Zwiększyła się też liczba zespołów w fazie grupowej z 40 do 48. W nowej formule jako pierwszy z polskich zespołów pojawił się "Kolejorz" w sezonie 2010/11. Poznaniacy zajęli drugie miejsce w grupie i odpadli w 1/16 finału z portugalskim Sportingiem Braga.

W edycji 2011/12 w fazie grupowej LE - i to z powodzeniem - rywalizowały Wisła (po "spadku" z LM) i Legia. W 1/16 finału drużynę z Krakowa wyeliminował belgijski Standard Liege, a stołeczni piłkarze musieli uznać wyższość Sportingu Lizbona.

Jesień 2013 to występy w fazie grupowej LE legionistów, ale na tym się skończyło. Rok później było zdecydowanie lepiej, ale wiosną 2015 w 1/16 finału za silny okazał się Ajax Amsterdam.

W sezonie 2015/16 po raz ostatni do tej pory dwa polskie kluby zaprezentowały się w fazie grupowej. W LE rywalizowały, bez sukcesu, Legia i Lech.

Kolejne rozgrywki to z kolei ostatni występ przedstawiciela Ekstraklasy w Lidze Mistrzów. Był on udziałem Legii Warszawa, która dzięki trzeciej pozycji w grupie dostała się do 1/16 finału Ligi Europy, gdzie ponownie za silny okazał się Ajax Amsterdam.

Następnie trzyletnią posuchę przerwał w pandemicznym roku 2020 Lech, ale występ w fazie grupowej kompletnie mu się nie udał. W kolejnym sezonie w grupie LE bez sukcesów rywalizowała Legia.

W poprzednim sezonie polski klub - Lech - zadebiutował w fazie grupowej najmłodszego dziecka UEFA - Lidze Konferencji, rozgrywek głównie z myślą o klubach z krajów, dla których Champions League i w mniejszym stopniu także Europa League to za wysokie progi.

"Kolejorz" rozegrał w europejskich pucharach łącznie 20 spotkań, a jego przygodę zakończyła dopiero Fiorentina w ćwierćfinale LK.

Teraz - po raz pierwszy od ośmiu lat - ponownie kibice będą mogli emocjonować się zmaganiami dwóch polskich klubów w fazie grupowej. W Lidze Europy zagra Raków, który przeszedł trzy rundy eliminacji Ligi Mistrzów i potknął się dopiero na ostatniej przeszkodzie - FC Kopenhaga. Z kolei Legia przebrnęła trzy fazy kwalifikacyjne LK i przed nią premierowy występ w zasadniczej części tych rozgrywek.