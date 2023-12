Gospodarzom do awansu w czwartkowy wieczór wystarczał remis. Legioniści jednak nie pozostawili gościom złudzeń kto jest lepszy i pewnie pokonali holenderską drużynę.

Ribeiro dał prowadzenie

W 34. minucie prowadzenie legionistom dał Yuri Ribeiro. Portugalczyk wykorzystał idealne dośrodkowanie swojego rodaka. Po podaniu od Josue nie pozostało mu nic innego, jak wepchnąć z bliska piłkę do bramki gości.

Po przerwie Legii grało się łatwiej, bo w 53. minucie po brutalnym faulu na Josue czerwoną kartką ukarany został Martins Indi.

Druga asysta Josue

Podopieczni Kosty Runjaica wykorzystali grę w przewadze. W 81. minucie wynik spotkania na 2:0 strzałem głową ustalił Blaz Kramer. Przy golu Słoweńca ponownie asystował Josue.

Drużyna ze stolicy zajęła drugie miejsce w grupie i zapewniła sobie grę w europejskich pucharach na wiosnę.

Pierwsze miejsce wywalczyła Aston Villa, która w ostatnim meczu zremisowała 1:1 na wyjeździe Zrinjskim Mostar.

To był mecz z podtekstem

Dla Legii dzisiejsze zwycięstwo było ważne jeszcze z jednego powodu. Rewanżowe starcie wicemistrzów Polski z AZ wzbudzało szczególne emocje. 5 października "wojskowi" przegrali w Alkmaar 0:1. Po meczu doszło do skandalu. Ochroniarze starli się na stadionie z piłkarzami Legii, którym uniemożliwiono dojście do autokaru. W przepychankach ucierpiał także prezes klubu Dariusz Mioduski. Josue i Radovan Pankov zostali aresztowani i nie wrócili z drużyną do Warszawy, gdyż dopiero po kilkunastu godzinach opuścili komisariat.

W sprawę zaangażowali się nawet wysoko postawieni politycy. UEFA wszczęła śledztwo, jednak AZ Alkmaar nie przyznaje się do odpowiedzialności i do dziś nie poniosło żadnych konsekwencji za agresywne zachowanie ochroniarzy wobec legionistów. Holenderski klub zdecydował, że nie będzie sprzedawał biletów na wyjazdowy mecz w Warszawie w obawie o bezpieczeństwo swoich kibiców.

Legia Warszawa - AZ Alkmaar 2:0 (1:0)

Bramki: dla Legii - Yuri Ribeiro (34), Blaz Kramer (81)

Czerwona kartka: dla AZ - Bruno Martins Indi (53)

Sędzia: Harald Lechner (Austria)

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Radovan Pankov (74. Artur Jędrzejczyk), Rafał Augustyniak, Steve Kapuadi - Paweł Wszołek (72. Gil Dias), Bartosz Slisz, Juergen Elitim, Yuri Ribeiro - Josue (87. Bartosz Kapustka), Marc Gual (72. Blaz Kramer), Ernest Muci (87. Bartosz Kapustka)

AZ Alkmaar: Rome Jayden Owusu Oduro - Yukinari Sugawara (80. Jayden Addai), Bruno Martins Indi, Penetra, David Moller Wolfe - Tiago Dantas (60. Riechedly Bazoer), Dani de Wit (80. Djordje Mihailovic), Jordy Clasie - Denso Kasius (72. Ibrahim Sadiq), Vangelis Pavlidis, Myron van Brederode (60. Jens Odgaard)