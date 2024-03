O sile Molde FK rundę wcześniej przekonała się Legia Warszawa. Norweska drużyna dała srogą lekcję wicemistrzom Polski eliminując ich w 1/16 finału.

Skórasiowi zabrakło kilku centymetrów

Po czwartkowym meczu to znów Skandynawowie są bliżej awansu. Na własnym boisku wygrali 2:1. Bramki dla miejscowych zdobyli Halldor Stenevik i Fredrik Gulbrandsen. Honorowego gola dla belgijskiej drużyny strzelił Maxim De Cuyper. To trafienie jest bardzo istotne w kontekście rewanżu, który odbędzie się 14 marca.

Mało brakowało, dokładnie kilku centymetrów, a Club Brugge wracałoby być może do domu z remisem. Już w 6. minucie spotkania do siatki gospodarzy trafił Skóraś. Był piłkarz Lecha Poznań dostał podanie za plecy obrońców, idealnie przyjął piłkę w polu karnym, minął bramkarza i posłał ją do siatki. Niestety gol nie został uznany, bo Polak był na minimalnym spalonym.

Szymański blisko ćwierćfinału

W hicie tej fazy LK Ajax Amsterdam - Aston Villa kibice goli nie zobaczyli. W drugiej połowie w barwach gości na boisku pojawił się reprezentant Polski - Matty Cash.

Sromotnej porażki doznał Sturm Graz. Drużyna Szymona Włodarczyka przegrała na własnym stadionie z Lille OSC aż 0:3. Były napastnik Górnika Zabrze na boisko wszedł w 64. minucie. Spotkanie sędziował Bartosz Frankowski.

Zdecydowanie lepiej spisało się Fenerbahce, którego zawodnikiem jest Sebastian Szymański. Zespół Polaka po wyjazdowym zwycięstwie 3:0 Union Saint-Gilloisenad jest blisko ćwierćfinału. Polak grał do 77. minuty, gdy został zmieniony.

Kłopoty z awansem może mieć PAOK Saloniki, z Tomaszem Kędziorą w składzie. Grecka drużyna uległ na wyjeździe Dinamu Zagrzeb 0:2.

Wyniki pierwszych meczów 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji (rewanże - 14 marca):

7 marca, czwartek

Ajax Amsterdam - Aston Villa 0:0

Molde FK - Club Brugge 2:1 (1:0)

Olympiakos Pireus - Maccabi Tel Awiw 1:4 (1:3)

Sturm Graz - Lille OSC 0:3 (0:1)

Union Saint-Gilloise - Fenerbahce Stambuł 0:3 (0:1)

Dinamo Zagrzeb - PAOK Saloniki 2:0 (1:0)

Maccabi Hajfa - Fiorentina 3:4 (2:1)

Servette Genewa - Viktoria Pilzno 0:0