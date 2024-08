Kibice Śląska Wrocław do 49. minuty rewanżowego spotkania z FC Ryga mieli serce w gardle. Ich ukochana drużyna remisowała 1:1, a to oznaczało pożegnanie z europejskimi pucharami. Na szczęście gospodarze strzelili dwa gole i losy awansu do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji rozstrzygnęli na swoją korzyść.