Polski obrońca, klubowy rekordzista pod względem występów Champions League (45 spotkań), uskarża się na problemy z piętą, Reusowi dokucza niegroźny uraz mięśnia uda, Alcacer ma kłopot z barkiem, a Weigl jest chory.

Po dłuższej przerwie trener Lucien Favre będzie miał natomiast do dyspozycji środkowego obrońcę Dana-Axela Zagadou.

Szwajcarski szkoleniowiec opuścił ostatnie spotkanie ligowe z powodu grypy. W sobotnim meczu z Hoffenheim lider Bundesligi prowadził do 75. minuty 3:0, ale ostatecznie zremisował 3:3. 61-letni Favre we wtorek poleciał jednak razem z zespołem do Londynu.