Aby awansować do fazy grupowej, debiutujący w Champions League Piast musi pokonać mistrza Białorusi i trzech innych rywali.

Jednak już ten pierwszy krok jest dużym wyzwaniem - BATE to jeszcze niedawno regularny uczestnik fazy grupowej LM. W latach 2008-2016 wystąpił w niej pięciokrotnie. W krajowej ekstraklasie jest dominatorem - mistrzostwo zdobywa co roku od sezonu 2006 (na Białorusi gra się systemem wiosna-jesień). Po 11 kolejkach obecnego sezonu jest na drugim miejscu, dwa punkty za prowadzącym Dynamem Brześć.

Piast, który w maju po raz pierwszy w historii triumfował w polskiej ekstraklasie, był nierozstawiony we wtorkowym losowaniu. BATE to jeden z najsilniejszych rywali, na jakich mógł trafić. Pozostałymi byli: NK Maribor (Słowenia), Rosenborg BK (Norwegia), HJK Helsinki (Finlandia), Dundalk FC (Irlandia) oraz The New Saints (Walia).

Łudogorec Razgrad, którego piłkarzami są Jacek Góralski i Jakub Świerczok, trafił na węgierski Ferencvaros.

Losowanie par drugiej rundy eliminacji Champions League odbędzie się w środę w południe, również w Nyonie.

Pary 1. rundy eliminacji LM:

BATE Borysów (Białoruś) - Piast Gliwice (Polska)

Nomme Kalju (Estonia) - Shkendija Tetowo (Macedonia Płn.)

Suduva Mariampol (Litwa) - Crvena Zvezda Belgrad (Serbia)

Ararat Erywań (Armenia) - AIK Sztokholm (Szwecja)

FK Astana (Kazachstan) - CFR Cluj (Rumunia)

Łudogorec Razgrad (Bułgaria) - Ferencvaros (Węgry)

Partizan Tirana (Albania) - Karabach Agdam (Azerbejdżan)

Slovan Bratysława (Słowacja) - Sutjeska Niksic (Czarnogóra)

Celtic Glasgow (Szkocja) - FK Sarajevo (Bośnia i Hercegowina)

Sheriff Tyraspol (Mołdawia) - Saburtalo Tbilisi (Gruzja)

F91 Dudelange (Luksemburg) - FC Valetta (Malta)

Linfield FC (Irlandia Płn.) - Rosenborg BK (Norwegia)

Valur Reykjavik (Islandia) - NK Maribor (Słowenia)

Dundalk FC (Irlandia) - FK Riga (Łotwa)

The New Saints (Walia) - zwycięzca rundy wstępnej

HJK Helsinki (Finlandia) - HB Torshavn (Wyspy Owcze)