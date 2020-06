Decydujące spotkanie zaplanowane było na 30 maja, ale z powodu koronawirusa rywalizacja w LM została wstrzymana w marcu na etapie rewanżowych meczów 1/8 finału.

Wiem, że obecnie czynione są pewne ustalenia i chciałbym zadeklarować całkowite poparcie ratusza dla finału LM w Madrycie - zaznaczył Martinez-Almeida, cytowany przez hiszpańskie media.

Jak na razie nie było żadnego oficjalnego komunikatu w sprawie zmiany lokalizacji tego meczu. W maju "New York Times" podał, że Stambuł straci miano gospodarza i analizowane są alternatywne miejsca.

Przedstawiciele UEFA, którzy odmówili komentarza do wypowiedzi burmistrza Madrytu, zaznaczyli, że powołano grupę roboczą i rozważane były "różnorodne opcje". Dodali, że po zaplanowanym na 17 czerwca posiedzeniu komitetu wykonawczego będzie większa jasność w tym temacie.

Hiszpania jest jednym z krajów, które najmocniej ucierpiały w wyniku pandemii - stwierdzono tam oficjalnie ponad 27 tysięcy zgonów. Wskaźniki dotyczące zakażenia znacząco spadają i życie w tym kraju powoli wraca do normalności.

Mamy odpowiednie środki bezpieczeństwa, infrastrukturę i usługi publiczne, by zorganizować to wydarzenie. Stanowiłoby to wiadomość dla świata, że pomimo całego tego dramatu, w którym żyjemy od jakiegoś czasu, Madryt się nie poddaje i znów się podnosi - podkreślił Martinez-Almeida.