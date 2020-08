W 1. rundzie mistrz Polski poradził sobie z Linfield FC z Irlandii Północnej, wygrywając 1:0.

To inny poziom drużyny, jakości. To doświadczony zespół, który nie zostanie przez nas tak zepchnięty do obrony. Wydaje mi się, że to będzie bardziej wyrównane spotkanie i trzeba będzie mocniej zwrócić uwagę na naszą grę obronną - ocenił szkoleniowiec gospodarzy Aleksandar Vukovic.

Berg w Warszawie pracował w latach 2014-15. Z Legią wywalczył mistrzostwo kraju oraz Puchar Polski.

Lubię wspominać te czasy i wciąż znam tu wiele osób. Powrót tutaj to szczególne uczucie, ale profesjonalizm wymaga ode mnie skupienia się na jak najlepszym wyniku Omonii - zaznaczył Norweg.

Aby awansować do fazy grupowej Champions League, mistrz Polski musi wyeliminować zespół z Cypru, a później dwóch kolejnych rywali.