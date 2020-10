Jedynym klubem w historii LM, któremu udało się obronić trofeum jest Real Madryt. Teraz w jego ślady chce pójść Bayern, choć głośno nikt o tym nie mówi. Trener Hansi Flick zapytany o cel przed rozpoczęciem rywalizacji w Champions League, odpowiedział tylko uśmiechem.

Reklama

Chcemy po prostu wyciągnąć optimum z tych rozgrywek, a co to da? Zobaczymy - odparł i dodał: Jeśli w każdym meczu będziemy potrafili pokazać naszą jakość, możemy znowu odnieść sukces. Może nawet tak wielki, jak 59 dni temu. To właśnie wtedy w Lizbonie drużyna Bayernu wzniosła puchar.

Teraz na rozpoczęcie edycji 2020/21 ekipa z Monachium zmierzy się u siebie z Atletico Madryt. Ten mecz ma wyjątkowe znaczenie dla Lucasa Hernandeza, który przed rokiem dołączył do mistrza Niemiec, a jest wychowankiem Atletico.

To dla mnie specjalne spotkanie. Oczywiście, że emocje grają tu dużą rolę, bo w Madrycie byłem od 11 roku życia. Nie mogę się już doczekać, żeby spotkać moich starych kolegów. Atletico dało mi wszystko, to tam się wychowałem. Ale teraz jest we mnie niemiecka mentalność. W Monachium wszyscy chcą tylko wygrywać, wygrywać, wygrywać - powiedział mistrz świata z reprezentacją Francji.

Startu rozgrywek nie może doczekać się także Robert Lewandowski, najlepszy strzelec mistrza Niemiec.

Liga Mistrzów to zawsze coś szczególnego. Jesteśmy gotowi - zapewnił i... czeka na kolejny rekord. Tym razem kapitan reprezentacji Polski może zostać pierwszym piłkarzem w historii, który strzeli gola w dziesięciu meczach grupowych z rzędu. Stanie się tak, jeśli w środę trafi do bramki rywali. Sam Bayern jest niepokonany w tych rozgrywkach od 11 spotkań, co już jest rekordem.

Faza grupowa LM ma się odbyć w ekspresowym tempie - każdy z zespołów ma do rozegrania sześć meczów w osiem tygodni.

Przed pierwszym spotkaniem jest wiele pytań i niewiadomych. Nie wiadomo, w jakiej formie są rywale, dlatego jest też więcej adrenaliny - przyznał bramkarz monachijczyków Manuel Neuer.

Trener Atletico Diego Simeone zapewnia, że jego zespół postara się "skrzywdzić" Bayern, ale bawarską drużynę określił jako najlepszą na świecie. Ekipa z Madrytu w zeszłym sezonie wyrzuciła z rozgrywek obrońcę trofeum Liverpool.

To znak, że nigdy ich nie można lekceważyć - podkreślił Neuer.

Finał LM zaplanowany jest na 29 maja w Stambule.