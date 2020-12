Przed tygodniem z grup A-D awans do fazy pucharowej wywalczyły broniący trofeum Bayern Monachium i Manchester City.

Reklama

W 5. kolejce Bayern stracił pierwsze punkty i przerwana została jego seria 15 zwycięstw w LM. Bez kilku podstawowych zawodników, w tym Roberta Lewandowskiego, któremu trener Hansi Flick pozwolił odpocząć, a m.in. z dwoma 17-latkami na boisku, zremisował w Madrycie z Atletico 1:1. Gospodarze prowadzili od 26. minuty i gola Portugalczyka Joao Felixa. Gdyby wygrali, byliby pewnie awansu, ale w 86. minucie rzut karny dla gości wykorzystał wprowadzony do gry w drugiej połowie Thomas Mueller.

To trzeci remis hiszpańskiego zespołu, który z sześcioma punktami jest drugi, za Bayernem (13). O dwa wyprzedza FC Salzburg, który wygrał w Moskwie z Lokomotiwem 3:1. Bezpośredni pojedynek mistrza Austrii z Atletico w ostatniej kolejce zdecyduje, która z drużyn zagra w lutym w fazie pucharowej. Ekipie z Madrytu wystarczy remis.

Lokomotiw z trzema punktami, ale bez zwycięstwa, zamyka tabelę i tylko wygrana w Monachium, przy równoczesnym braku zwycięstwa Salzburga, premiować będzie rosyjski klub grą w Lidze Europy.

We wtorek pełne 90 minut w jego barwach rozegrał Maciej Rybus, a Grzegorz Krychowiak pozostaje w izolacji po pozytywnym wyniku testu na koronawirusa.

Pierwsze punkty w rozgrywkach stracił też Manchester City, remisując w Porto 0:0. Taki rezultat oznacza awans gospodarzy do 1/8 finału.

W drugim spotkaniu grupy C Olympique Marsylia pokonał Olympiakos Pireus 2:1. To pierwsze zwycięstwo i punkty francuskiej ekipy. Mistrz Grecji także ma trzy punkty, więc losy trzeciej lokaty - premiowanej grą w LE - rozstrzygną się w ostatniej serii.

Kropkę nad i postawił Liverpool. Triumfator Champions League z 2019 roku wygrał z Ajaksem Amsterdam 1:0 po trafieniu 19-letniego Curtisa Jonesa, któremu asystował jego rówieśnik Neco Williams, i także może być pewny kontynuowania przygody z LM.

"The Reds" mają 12 punktów i o cztery wyprzedzają w grupie D Atalantę Bergamo, która zremisowała z duńskim FC Midtjylland 1:1. Punkt gospodarzom uratował w końcówce argentyński obrońca Cristian Gabriel Romero.

Włoski zespół o punkt wyprzedza Ajax i mecz tych drużyn w ostatniej kolejce przesądzi, która z nich powalczy dalej w LM, a która trafi do LE.

Najciekawsza i najbardziej zagmatwana jednocześnie jest sytuacja w grupie B. Wszystko za sprawą wtorkowych porażek ekip zajmujących dotychczas dwa czołowe miejsca - prowadząca w tabeli Borussia Moenchengladbach uległa ostatniemu Interowi Mediolan 2:3 (po dwa gole Alassane Plea i Romelu Lukaku), a drugi Real Madryt w Kijowie przegrał z Szachtarem Donieck 0:2.

Takie wyniki sprawiły, że tabela się spłaszczyła i ostatni wciąż Inter - pięć punktów - od lidera z Moenchengladbach dzielą tylko trzy. Układ meczów ostatniej kolejki jest taki (Real - Borussia i Inter - Szachtar), że na awans liczyć mogą nadal piłkarze i kibice każdego z zespołów.

Porażka - trzecia w pięciu ostatnich występach i druga z Szachtarem w tej edycji LM - sprawiła, że odżyły spekulacje o przyszłości Zinedine'a Zidane'a w roli szkoleniowca "Królewskich". Francuz, który poprowadził ich do trzech z rzędu triumfów w LM w latach 2016-18, zadeklarował, że nie zamierza rezygnować, a mimo słabszej passy jego zespół stać na awans do 1/8 finału.

"Do przerwy graliśmy bardzo dobrze. Zasłużyliśmy na gola i gdyby padł, to sądzę, że spotkanie potoczyłoby się inaczej. Stracona bramka w 57. minucie wszystko zmieniła, wybiła nas z całkowicie z konceptu. Mieliśmy jednak dwie, trzy okazje to zmiany wyniku, ale piłka nie chciała wpaść do siatki" - tłumaczył trener mistrza Hiszpanii.

Reklama

W środę na boisko wyjdą zespoły z grup E-H. Przed tygodniem awans zapewniły sobie Juventus Turyn, którego bramkarzem jest Wojciech Szczęsny, Barcelona, Sevilla i Chelsea Londyn. "Juve" podejmie Dynamo Kijów Tomasza Kędziory, a wydarzeniem meczu osoba sędzi Stephanie Frappart. Francuzka zostanie pierwszą kobietą, która poprowadzi spotkanie męskiej LM, choć była już arbitrem m.in. pojedynku o Superpuchar Europy.

Wyniki, tabele i program 5. kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów:

wtorek, 1 grudnia

grupa A

Lokomotiw Moskwa - FC Salzburg 1:3 (0:2)

Atletico Madryt - Bayern Monachium 1:1 (1:0)

Tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Bayern Monachium 5 4 1 0 16-5 13 - awans

2. Atletico Madryt 5 1 3 1 5-8 6

3. FC Salzburg 5 1 1 3 10-15 4

4. Lokomotiw Moskwa 5 0 3 2 5-8 3

grupa B

Szachtar Donieck - Real Madryt 2:0 (0:0)

Borussia Moenchengladbach - Inter Mediolan 2:3 (1:1)

1. Borussia Moenchengladbach 5 2 2 1 16-7 8

2. Real Madryt 5 2 1 2 9-9 7

3. Szachtar Donieck 5 2 1 2 5-12 7

4. Inter Mediolan 5 1 2 2 7-9 5

grupa C

FC Porto - Manchester City 0:0

Olympique Marsylia - Olympiakos Pireus 2:1 (0:1)

1. Manchester City 5 4 1 0 10-1 13 - awans

2. FC Porto 5 3 1 1 8-3 10 - awans

3. Olympiakos Pireus 5 1 0 4 2-8 3

4. Olympique Marsylia 5 1 0 4 2-10 3

grupa D

Atalanta Bergamo - FC Midtjylland 1:1 (0:1)

Liverpool - Ajax Amsterdam 1:0 (0:0)

1. Liverpool 5 4 0 1 9-2 12 - awans

2. Atalanta Bergamo 5 2 2 1 9-8 8

3. Ajax Amsterdam 5 2 1 2 7-6 7

4. FC Midtjylland 5 0 1 4 3-12 1

środa, 2 grudnia

grupa E

FK Krasnodar - Rennes (18.55)

Sevilla - Chelsea Londyn (21.00)

1. Chelsea Londyn 4 3 1 0 9-1 10 - awans

2. Sevilla 4 3 1 0 6-3 10 - awans

3. Stade Rennes 4 0 1 3 2-7 1

4. FK Krasnodar 4 0 1 3 4-10 1

grupa F

FC Brugge - Zenit Sankt Petersburg (21.00)

Borussia Dortmund - Lazio Rzym (21.00)

1. Borussia Dortmund 4 3 0 1 9-3 9

2. Lazio Rzym 4 2 2 0 8-4 8

3. FC Brugge 4 1 1 2 3-8 4

4. Zenit Sankt Petersburg 4 0 1 3 3-8 1

grupa G

Ferencvaros Budapeszt - Barcelona (21.00)

Juventus Turyn - Dynamo Kijów (21.00)

1. FC Barcelona 4 4 0 0 13-2 12 - awans

2. Juventus Turyn 4 3 0 1 8-4 9 - awans

3. Dynamo Kijów 4 0 1 3 3-10 1

4. Ferencvaros Budapeszt 4 0 1 3 5-13 1

grupa H

Istanbul Basaksehir - RB Lipsk (21.00)

Manchester United - Paris Saint-Germain (21.00)

1. Manchester United 4 3 0 1 12-4 9

2. Paris Saint-Germain 4 2 0 2 5-4 6

3. RB Lipsk 4 2 0 2 4-7 6

4. Istanbul Basaksehir 4 1 0 3 3-9 3