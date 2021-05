Reforma europejskich pucharów została przesądzona w grudniu 2018 roku. Do Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy dołączono trzeci poziom - Ligę Konferencji. W fazie grupowej każdej wystąpią po 32 zespoły.

Powodem zmian była m.in. chęć zwiększenia liczby państw, które mają swoich przedstawicieli w fazie grupowej. UEFA poinformowała, że w sezonie 2021/22 na tym etapie wystąpią kluby z co najmniej 34 krajów, w porównaniu do 26 wcześniej.

Wprowadzenie Ligi Konferencji nie ma żadnego wpływu na Ligę Mistrzów. Zmianie uległ jednak format Ligi Europy, która stała się bardziej elitarna. Liczba uczestników fazy grupowej LE spadła z 48 do 32, a eliminacje będą tylko dwuetapowe - 3. i 4. runda.

Z polskich zespołów w LE będzie mógł wystąpić tylko mistrz kraju, jeśli odpadnie w drugiej lub późniejszej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów.

Pewna już tytułu Legia Warszawa najpierw spróbuje awansować do Champions League. Aby wystąpić w najbardziej prestiżowych rozgrywkach, musi pokonać czterech rywali. Jeśli zdoła wyeliminować trzech, to zagra w fazie grupowej Ligi Europy, a jeśli tylko dwóch, to na pewno wystąpi w fazie grupowej Ligi Konferencji, ale wcześniej będzie jeszcze miała szansę na Ligę Europy, bo zagra w ostatniej fazie kwalifikacji.

Zdobywca Pucharu Polski oraz co do zasady drugi i trzeci zespół ekstraklasy będą rywalizować o udział w Lidze Konferencji. W sezonie 2021/22 w LK wystąpi czwarta drużyna ekstraklasy, bo Puchar Polski wywalczył Raków Częstochowa, który sezon na pewno zakończy na podium.

Raków i również pewna już udziału Pogoń Szczecin do rywalizacji w Lidze Konferencji przystąpią od drugiej rundy kwalifikacji, co oznacza, że od fazy grupowej dzieli ich trzech rywali. Cztery szczeble eliminacji, od pierwszej rundy, będą czekały czwarty zespół ekstraklasy 2020/21.

W Lidze Konferencji nie zabraknie także przedstawicieli najsilniejszych lig. Co do zasady są to: zdobywca Pucharu Ligi w Anglii oraz drużyny z szóstych miejsc w La Liga, Bundeslidze i Serie A. Z różnych powodów prawdopodobne są jednak przesunięcia, np. Anglii już na pewno nie będzie reprezentował zdobywca Pucharu Ligi, bo sięgnął po niego Manchester City, który wystąpi w Lidze Mistrzów.

Mecze Ligi Mistrzów będą się odbywać we wtorki i środy, a nowych rozgrywek w czwartki, podobnie jak spotkania Ligi Europy.

Pierwszy, historyczny finał Ligi Konferencji zaplanowano na 25 maja 2022 roku w Tiranie. Jego zwycięzca zapewni sobie udział w fazie grupowej Ligi Europy 2022/23.

Decydujący mecz LM 2021/22 odbędzie 28 maja 2022 w Sankt Petersburgu, a LE 18 maja 2022 w Sewilli.

Terminy losowań eliminacji europejskich pucharów 2021/22: 8 czerwca - losowanie rundy wstępnej Ligi Mistrzów 15 czerwca - losowanie 1. rundy eliminacji Ligi Mistrzów oraz Ligi Konferencji 16 czerwca - losowanie 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów oraz Ligi Konferencji 19 lipca - losowanie 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów, *Ligi Europy oraz Ligi Konferencji 2 sierpnia - losowanie 4. rundy Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji Terminy meczów eliminacji Ligi Mistrzów 2021/22: 22 i 25 czerwca - runda wstępna 6-7 lipca i 13-14 lipca – mecze i rewanże 1. rundy eliminacji 20-21 lipca i 27-28 lipca – mecze i rewanże 2. rundy eliminacji 3-4 sierpnia i 10 sierpnia – mecze i rewanże 3. rundy eliminacji 17-18 sierpnia i 24-25 sierpnia – mecze i rewanże 4. rundy eliminacji Terminy meczów eliminacji Ligi Europy 2021/22*: 5 sierpnia i 12 sierpnia – mecze i rewanże 3. rundy eliminacji 19 sierpnia i 26 sierpnia – mecze i rewanże 4. rundy eliminacji Terminy meczów eliminacji Ligi Konferencji 2021/22: 8 lipca i 15 lipca – mecze i rewanże 1. rundy eliminacji 22 lipca i 29 lipca – mecze i rewanże 2. rundy eliminacji 5 sierpnia i 12 sierpnia – mecze i rewanże 3. rundy eliminacji 19 sierpnia i 26 sierpnia – mecze i rewanże 4. rundy eliminacji Losowanie faz grupowych 2021/22: 26 sierpnia - losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów 27 sierpnia - losowanie fazy grupowej Ligi Europy i Ligi Konferencji * - nie ma 1. i 2. rundy eliminacji Ligi Europy