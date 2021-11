Był to jego setny w karierze występ w Champions League. Dzięki hat-trickowi powiększył dorobek do ośmiu trafień w tym sezonie, co daje mu prowadzenie w klasyfikacji strzelców. O jednego gola mniej ma reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej Sebastien Haller z Ajaxu Amsterdam.

Od początku kariery Lewandowski zdobył w LM 81 bramek. W klasyfikacji wszech czasów lepsi od niego są tylko Portugalczyk Cristiano Ronaldo - 139 i Argentyńczyk Lionel Messi - 123.

W ocenie UEFA drugim najlepszym piłkarzem w 4. kolejce był Ronaldo, który strzelił dwa gole dla Manchesteru United w meczu z Atalantą Bergamo (2:2). Kolejne lokaty zajęli Pedro Goncalves (Sporting Lizbona) i Argentyńczyk Paulo Dybala (Juventus Turyn).

W 1. kolejce wyróżniono Hallera, w 2. - bramkarza Sheriffa Tyraspol Giorgiosa Athanasiadisa, a w 3. - innego zawodnika Ajaxu Daleya Blinda.