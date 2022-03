Zniknęła biżuteria od mojej mamy, mój medal mistrzostw świata - powiedział Pogba na łamach gazety "Le Figaro".

Jak przyznał, bał się o bezpieczeństwo swoich synów.

Najbardziej przeraziło mnie to, że byli wtedy w domu razem z nianią. Ona wszystko słyszała, zadzwoniła do mojej żony i do ochrony, a potem zamknęła się w jednym z pokoi z chłopcami. Przez kilka dni była w szoku. Najważniejsze, że moim dzieciom nic się nie stało - relacjonował.

W dniu włamania Manchester United przegrał u siebie z Atletico Madryt 0:1 i odpadł w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Przed czterema laty "Trójkolorowi" pokonali w finale mundialu Chorwację i zdobyli tytuł po raz drugi w historii. Wcześniej udało im się to w 1998 roku, gdy kapitanem drużyny był Didier Deschamps, od 2012 roku selekcjoner reprezentacji.