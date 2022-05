Oba zespoły już teraz mogą zaliczyć sezon do bardzo udanych. Liverpool sięgnął po Puchar Anglii i Puchar Ligi, a w Premier League ustąpił minimalnie tylko Manchesterowi City.

Natomiast Real już od wielu tygodni był pewny tytułu mistrza Hiszpanii. W fazie pucharowej Champions League wyeliminował zaś bardzo silnych rywali - Paris Saint-Germain, broniącą trofeum Chelsea Londyn i Manchester City.

Skład sobotniego finału jest taki sam jak w 2018 roku. Wówczas "Królewscy" zwyciężyli w Kijowie 3:1, triumfując po raz 13. w Pucharze Europy – są pod tym względem rekordzistami.

Liverpool z kolei powetował sobie tę porażkę rok później w Madrycie, pokonując w finale Tottenham Hotspur 2:0 i wznosząc to trofeum po raz szósty.

Sobotni mecz w podparyskim Saint-Denis zapowiada się m.in. jako rywalizacja dwóch wybitnych trenerów - Włocha Carlo Ancelottiego z Realu i Niemca Juergena Kloppa z Liverpoolu.

Ancelotti po raz piąty dotarł do finału LM, czym nie może się pochwalić żaden inny szkoleniowiec. Ma trzy triumfy - dwa z Milanem (2003, 2007) i jeden z Realem (2014).

Przegrał tylko raz - w 2005 jako opiekun Milanu z... Liverpoolem po rzutach karnych, których bohaterem okazał się bramkarz Jerzy Dudek.

Klopp doprowadził do finału raz Borussię Dortmund oraz trzykrotnie Liverpool (licząc bieżącą edycję). Triumfował raz, we wspomnianym 2019 roku z "The Reds".

Sobotni finał będzie także pojedynkiem królów strzelców swoich lig: Francuza Karima Benzemy (27 goli w Hiszpanii), który z 15 trafieniami jest także najskuteczniejszy w Lidze Mistrzów, oraz Egipcjanina Mohameda Salaha (23 bramki w Premier League; tyle samo miał Koreańczyk Son Heung-Min z Tottenhamu Hotspur).

Początkowo gospodarzem finału miał być Sankt Petersburg, ale Rosjanie stracili prawo organizatora po decyzji UEFA, będącej następstwem zbrojnej agresji na Ukrainę.

Spotkanie poprowadzi francuski sędzia Clement Turpin.