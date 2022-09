Robert Lewandowski, który tego lata przeniósł się z Bayernu Monachium do Barcelony, znów wystąpi w stolicy Bawarii. Kataloński klub zmierzy się tam z mistrzem Niemiec we wtorkowym meczu 2. kolejki grupy C piłkarskiej Ligi Mistrzów. Początek meczu o godz. 21.00. Dziennik.pl zaprasza na relację na żywo.

Polski napastnik opuścił Bayern jako król strzelców Bundesligi, a pojedzie tam jako lider klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników hiszpańskiej ekstraklasy. Zdobył sześć ligowych bramek, do tego dołożył trzy w pierwszej kolejce Champions League, gdy "Duma Katalonii" pokonała u siebie Viktorię Pilzno 5:1. Monachijczycy rozpoczęli sezon LM od wyjazdowego zwycięstwa nad Interem Mediolan 2:0. Reklama Wszyscy znamy "Lewego" z treningów. Wiemy, jakie ma możliwości. Ale on też wie, że przeciwko nam nie gra się łatwo. Przed nami mecz z silną drużyną, która potrafi grać w piłkę - powiedział kapitan i bramkarz Bayernu Manuel Neuer. Kibice Bayernu nie będą gwizdać i buczeć na Lewandowskiego Zobacz również Bawarczycy zremisowali w lidze trzy razy z rzędu i w tabeli są na trzecim miejscu. Barcelona jest z kolei po czterech kolejnych zwycięstwach i w ekstraklasie ustępuje jedynie Realowi Madryt, który wygrał swoje mecze we wszystkich pięciu dotychczasowych kolejkach. W drugim spotkaniu grupy C Viktoria Pilzno podejmie Inter Mediolan. Ten mecz rozpocznie się o 18.45, pierwszy gwizdek w Monachium zaplanowano na 21. Reklama Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję