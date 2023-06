Marciniak był w poniedziałek prelegentem podczas biznesowej konferencji "Everest", której organizatorem jest Mentzen. - podaje TVP Sport.

Jesteśmy zszokowani i zbulwersowani publicznym skojarzeniem Marciniaka z Mentzenem i jego odmianą toksycznej skrajnie prawicowej polityki. Jest to niezgodne z podstawowymi wartościami fair play, takimi jak równość i szacunek. Wzywamy sędziego do przyznania się do błędu. Jeśli tego nie zrobi, uważamy, że UEFA i FIFA powinny wyciągnąć konsekwencje. – powiedział Rafał Pankowski, współzałożyciel stowarzyszenia "Nigdy Więcej".

Skarga dotarła do UEFA, która na zapytanie "Przeglądu Sportowego" wydała specjalne oświadczenie.

"UEFA jest świadoma zarzutów dotyczących Szymona Marciniaka i domaga się pilnych wyjaśnień. UEFA i cała społeczność piłkarska brzydzi się wartościami promowanymi przez wspomnianą grupę i traktuje te doniesienia bardzo poważnie. Kolejne oświadczenie zostanie wydane jutro, po zapoznaniu się ze wszystkimi dowodami" – czytamy w oświadczeniu.

Szymon Marciniak ma być sędzią głównym finału Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City a Interem Mediolan. Mecz odbędzie się 10 czerwca w Stambule