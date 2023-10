W sieciach społecznościowych zamieszczono filmy, na których grupa kilkudziesięciu kibiców Bayernu starła się z miejscowymi fanami na bulwarze Istiklal Caddesi w dzielnicy Galata. Sympatycy Bayernu stłukli szyby w oficjalnym sklepie Galatasaray, przed którym interweniowała turecka policja.

Według tureckiej agencji informacyjnej IHA pięć osób, w tym czterech Niemców w wieku od 24 do 32 lat, odniosło lekkie obrażenia twarzy. Wszyscy opuścili szpital we wtorek rano.

Bayern prowadzi w grupie A Ligi Mistrzów z kompletem punktów. We wtorek wieczorem Bawarczycy będą walczyć o trzecie z rzędu zwycięstwo, ale tureckiego zespołu nie można lekceważyć. Jego bilans z ostatnich 16 meczów, licząc wszystkie rozgrywki, to 14 zwycięstw (m.in. w Lidze Mistrzów nad Manchesterem United na Old Trafford) i dwa remisy. Ostatnia porażka przydarzyła mu się 30 kwietnia.