Feddka nie w ramówce do końca roku. 49-latek przestał być dziennikarzem wizyjnym. Na razie będzie pełnił rolę wydawcy przy transmisjach meczów… piłki ręcznej - donosi serwis weszlo.com.

Za co Feddek został "ukarany"? W czasie meczu Galatasaray Stambuł - Manchester United powiedział: Wracając do tej defensywy - znalazłem takie komentarze, opinie, że w tym sezonie zespół Manchesteru to gra w zasadzie, jak to ładnie ktoś ujął, w obronie ławką i trybunami, a cały atak ma porażenie mózgowe. Jeden z kibiców w ten sposób opisał sytuację, jaka działa się w ostatnich tygodniach.

To nie pierwszy raz, kiedy Feddek został odsunięty przez telewizję Polsat od komentowania meczów piłkarskich.

Wcześniej kierownictwo Polsatu odsunęło go na miesiąc od transmisji meczów Ligi Mistrzów, po tym jak w trakcie jednego ze spotkań powiedział: Gucci-srucci.