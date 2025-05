Zieliński chwali kolegów i kibiców

W półfinale Ligi Mistrzów Inter wyeliminował Barcelonę, w której występują dwaj polscy piłkarze: bramkarz Wojciech Szczęsny i napastnik Robert Lewandowski. We wtorek Nerazzurri po dogrywce wygrali 4:3. W zeszłym tygodniu padł remis 3:3, więc w dwumeczu mistrzowie Włoch triumfowali 7:6.

Fantastyczny dwumecz. Cieszy to, że wychodzimy z niego zwycięsko. To historyczny wynik. Mam nadzieję, że uda mi się sięgnąć po to trofeum, bo to moje marzenie z dziecięcych lat. Ciężko na to pracowaliśmy. Brawa dla drużyny i kibiców. Od początku widać było, że wszyscy chcą jednego, czyli awansu do finału - podkreślił Zieliński na antenie Canal Plus Sport.

Inter na moment stracił koncentrację

Do przerwy Inter prowadził 2:0 po golach Lautaro Martineza i Hakana Calhanoglu. W drugiej połowa Barcelona wzięła się do odrabiania strat.

Mówiliśmy sobie, że musimy utrzymać koncentrację na najwyższym poziomie, bo gramy z Barceloną i w każdym momencie może to się zmienić. Po przerwie przeciwnicy przyśpieszyli i nawet wyszli na prowadzenie. W końcówce udało nam się wyrównać i po dogrywce wygraliśmy ten mecz. To naprawdę coś pięknego. Cieszy to, że to my jesteśmy górą - oznajmił reprezentant Polski.

Zieliński w finale może zmierzyć się z Kiwiorem

W doliczonym czasie gola na 3:3 strzelił Francesco Acerbi, a w dogrywce zwycięską bramkę zdobył Davide Frattesi.Cały zespół zasługuje na brawa. Większość z tych chłopaków dwa lata temu grała w finale Ligi Mistrzów i chcieli tam powrócić. Cała drużyna, sztab i kibice zrobili maksimum, żebyśmy weszli do finału - stwierdził Zieliński.

Inter w finale Champions League zmierzy się z Paris Saint-Germain lub Arsenalem Londyn, w którym gra obrońca reprezentacji Polski, Jakub Kiwior.