Poszkodowani zostali m.in. Carlos Tevez, Pablo Perez, Nahitan Nandes, Dario Benedetto, Mauro Zarate, Ramon Abila i Agustin Almendra. Władze Boca Juniors domagały się odwołania drugiego spotkania finału. Kapitan Perez - jak podała hiszpańska agencja EFE - poczuł się na tyle źle już w szatni przed spotkaniem, że został przewieziony do szpitala.

W stronę autobusu jadącego ma stadion finałowego rywala - River Plate - rzucano różne przedmioty oraz użyto gazy pieprzowego. Wybito kilka szyb. Zawodnicy mają rany cięte i skarżyli się na kłopoty żołądkowe.

W pierwszym meczu drużyna Boca Juniors zremisowała z innym klubem ze stolicy Argentyny - River Plate 2:2. Rewanż ma się rozpocząć o godz. 22 polskiego czasu. Bezpieczeństwa na obiekcie River Plate będzie strzec ponad dwa tysiące policjantów. Kibiców gości nie będzie na stadionie, podobnie jak to było w pierwszym meczu. Zwycięzca 58. edycji Copa Libertadores otrzyma sześć milionów dolarów nagrody, to podwojenie stawki w porównaniu do 2017 r.

Dwie najbardziej rozpoznawalne i najpopularniejsze drużyny z Buenos Aires - Boca Juniors i River Plate - po raz pierwszy rywalizują w finale najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych w Ameryce Płd., których historia sięga 1960 roku. Boca ma w dorobku sześć triumfów, a River Plate - trzy. Lepszy pod tym względem jest ich lokalny rywal - Independiente, który był najlepszy siedmiokrotnie.