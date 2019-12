Jak można przeczytać w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej klubu, operacja przebiegła pomyślnie, a Witsel wyszedł już ze szpitala.

"To wielka szkoda, bo to dla nas bardzo ważny piłkarz. Mam nadzieję, że szybko dojdzie do siebie" - powiedział trener BVB Lucien Favre.

Witsel wystąpił w tym sezonie w 18 meczach, strzelił trzy gole. We wtorek Borussia zmierzy się u siebie ze Slavią Praga w spotkaniu grupowym Ligi Mistrzów.