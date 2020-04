We wspólnym komunikacie ministrowie sportu przypomnieli, że warunkiem sine qua non jest rozgrywanie meczów przy pustych trybunach, a także zaapelowali, by zarządzająca rozgrywkami Niemiecka Liga Piłkarska (DFL) wprowadziła "najostrzejsze środki higieny i bezpieczeństwa sanitarnego”.

Reklama

Być może temat zostanie poruszony w czwartek podczas spotkania kanclerz Angeli Merkel z szefami rządów krajów związkowych.

W ubiegłym tygodniu DFL ogłosiła, że jest gotowa na wznowienie rozgrywek od 9 maja bez udziału publiczności, stosując odpowiednie środki higieny i regularnie testując zawodników na obecność koronawirusa.

Dla klubów priorytetem jest rozegranie ostatnich dziewięciu kolejek sezonu 2019/20, aby uzyskać pieniądze z praw telewizyjnych (ok. 300 mln euro) i uniknąć w ten sposób katastrofy ekonomicznej.

Według magazynu "Kicker" kryzys wywołany pandemią spowodował, że 13 z 36 klubów ekstraklasy i jej zaplecza znalazło się na skraju bankructwa.

Do rozegrania w Bundeslidze pozostało jeszcze dziewięć kolejek i jedno zaległe spotkanie. Na prowadzeniu jest Bayern Monachium, który ma cztery punkty przewagi nad drugą w tabeli Borussią Dortmund. W klasyfikacji strzelców z 25 golami prowadzi napastnik Bawarczyków Robert Lewandowski.

W Niemczech odnotowano dotychczas blisko 160 tys. przypadków zakażenia koronawirusem i ponad 6,1 tys. zgonów.