W lidze wyłoniony został już mistrz, po 30 latach jest nim Liverpool. Na siedem kolejek przed zakończeniem rozgrywek "The Reds" mają 23 punkty przewagi nad Manchesterem City, który w czwartek przegrał na wyjeździe z Chelsea Londyn 1:2. Teraz czas na wyłonienie triumfatora w rywalizacji pucharowej.

Ostatnie spotkanie FA Cup – przed wybuchem pandemii koronawirusa – odbyło się 5 marca. Wówczas w 1/8 finału Manchester United wygrał na wyjeździe z występującym w drugiej dywizji Derby County 3:0. W kolejnej rundzie w sobotę zmierzy się z Norwich City.

Następnego dnia, poza spotkaniem City z Newcastle, dojdzie do rywalizacji Sheffield United – Arsenal Londyn i Leicester City – Chelsea.

W ostatnim występie w Premier League Manchester United pokonał Sheffield United 3:0, a wszystkie gole zdobył Francuz Anthony Martial. W mediach podkreślono, że to pierwszy ligowy hat-trick w ekipie "Czerwonych Diabłów" od wiosny 2013 roku. Trzy razy na listę strzelców wpisał się wtedy Holender Robin van Persie.

Momentami graliśmy fantastyczny futbol. Rozegraliśmy bardzo dobrą drugą połowę – przyznał norweski trener ManU Ole Gunnar Solskjaer.

W czwartek, we wspomnianym meczu ligowym Chelsea pokonała Manchester City 2:1. To właśnie stołeczny zespół w walce o awans do najlepszej ósemki Pucharu Anglii wyeliminował Liverpool 2:0.

Angielska Federacja Piłkarska podała, że losowanie półfinałów odbędzie się w niedzielę wieczorem w przerwie ćwierćfinałowego meczu Newcastle United z Manchesterem City.

Jeśli w 1/4 finału po 90 minutach nie będzie zwycięzcy, sędzia zarządzi dogrywkę i ewentualnie rzuty karne.

Półfinały mają się odbyć 18-19 lipca, a finał 1 sierpnia.

Program ćwierćfinałów

Norwich City – Manchester United, sobota, 27 czerwca, godz. 18.30

Sheffield United – Arsenal FC, niedziela, 28 czerwca, 14.00

Leicester City – Chelsea FC, niedziela, 28 czerwca, 17.00

Newcastle United – Manchester City, niedziela, 28 czerwca, 19.30