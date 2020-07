Jak podkreślono, młody napastnik Manchesteru United dołączy do wielkich postaci tego klubu – Alexa Fergusona i Bobby'ego Charltona, którzy zostali uhonorowani przez tamtejszy uniwersytet.

Reklama

„To ogromny zaszczyt, patrząc również na to, kto wcześnie dostał ten tytuł. To niezwykle ważne wyróżnienie dla mnie i mojej rodziny. To również docenienie drogi, którą podążam. Wiem, że jeszcze długo potrwa, zanim uda się wyeliminować ubóstwo dzieci w naszym kraju” – stwierdził Rashford.

Piłkarz nie tylko prowadził akcję pomocy dla potrzebujących, ale też nakłonił brytyjski rząd do zmian w sprawie finansowania posiłków dla najuboższych dzieci. Dzięki jego inicjatywie w wakacje ciepły posiłek ma zapewniony 1,3 mln dzieci.

Rashford pomógł także zebrać około 20 milionów funtów (25,2 mln dolarów), wspólnie z organizacją charytatywną.

Menedżer United Ole Gunnar Solskjaer przyznał, że jest dumny z Rashforda i opisał go jako „wspaniałego człowieka”.

„Troszczy się o innych bardziej niż o siebie. Jestem z niego bardzo dumny i mam nadzieję, że zachowa swoją osobowość i dalej taki będzie” – powiedział trener.

W tabeli ligi angielskiej Manchester United zajmuje piąte miejsce. W czwartek zagra na wyjeździe z Crystal Palace. Tytuł mistrzowski ma już zapewniony Liverpool.