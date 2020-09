Pożegnanie się z reprezentacją Chorwacji to najtrudniejsza decyzja w mojej karierze, ale czuję, że przyszedł na to właściwy moment. Cieszyłem się każdym meczem, w którym grałem dla mojego kraju, a także każdą niezapomnianą chwilą mundialu. To będą jedne z moich ulubionych wspomnień - powiedział piłkarz Sevilli, cytowany w komunikacie Chorwackiej Federacji Piłkarskiej (HNS).

Jak wspomniał, o swojej decyzji wcześniej powiadomił trenera Zlatko Dalica, szefa HNS Davora Sukera i kapitana drużyny narodowej Lukę Modrica.

Z ogromną pasją reprezentował Chorwację w ponad stu meczach. Jestem bardzo wdzięczny - stwierdził Dalic, cytowany na Twitterze HNS.

Jestem przekonany, że mamy wspaniałą ekipę, która ma przed sobą świetlaną przyszłość. Moim kolegom i towarzyszom życzę szczęścia na arenie międzynarodowej i w kolejnych wyzwaniach. Mają we mnie najwierniejszego kibica - zapewnił Rakitic.

Latem br. chorwacki piłkarz powrócił z Barcelony do Sevilli, w której występował już w latach 2011-14. Wcześniej grał także w FC Basel i Schalke 04 Gelsenkirchen.