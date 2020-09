Lewandowski, podobnie jak czterech piłkarzy reprezentacji Niemiec, zostali zwolnieni ze zgrupowania kadry i gry w dwóch pierwszych meczach Ligi Narodów. Mieli odpocząć i zregenerować się po wyczerpującym sezonie, w którym Bayern zdobył trzy tytuły - wygrał Bundesligę i Ligę Mistrzów oraz zdobył Puchar Niemiec. We wszystkich tych trzech rozgrywkach królem strzelców został Lewandowski.

Reklama

To już nie ma żadnego znaczenia. Zaczynamy od zera - podkreślił szef klubu Karl-Heinz Rummenigge. Bawarczycy sezon zaczną 18 września. Pierwszym ich przeciwnikiem będzie Schalke 04.

Jest takie ładne powiedzenie, że sukces jest tylko wynajęty, a umowa najmu może zostać zerwana każdego dnia. Wszyscy doskonale wiemy, że o kolejny tytuł będzie bardzo trudno. Na pewno trudniej niż w zeszłych latach, bo Borussia Dortmund bardzo się wzmocniła, RB Lipsk ma wielkie aspiracje, groźne będą też ekipy z Moenchengladbach i Leverkusen - ocenił 55-letni szkoleniowiec Hansi Flick.

Trener do dyspozycji będzie miał trzech nowych piłkarzy, ale największe nadzieje na ten sezon wiąże się w Monachium z Leroyem Sane, który dołączył do Bayernu z Manchesteru City, a kwota transferu szacowana jest na 50 mln euro. Ponadto dołączyli do zespołu 23-letni bramkarz Alexander Nuebel i 18-letni francuski talent Tanguy Nianzou.

Odejść z kolei mają - jak donoszą miejscowe media - 32-letni Javi Martinez i trzy lata młodszy Thiago. Pierwszy ma wrócić do Athletic Bilbao, a drugi z nich ma związać się z Liverpoolem. Decyzje muszą zapaść do 5 października, bo do tego czasu otwarte jest okienko transferowe.

Na razie musimy zobaczyć, kto nas opuści i dopiero wtedy poczynimy jakieś dalsze kroki. Kalendarz gry wymaga mocną i dużą kadrę, a to zawsze jest wyzwaniem - przyznał dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzic.

Ale Rummenigge ostrzega: Musimy cały czas pamiętać o tym, w jakich czasach żyjemy i z jakimi kłopotami przyszło nam się zmierzyć. Przed nami chyba najtrudniejszy sezon - pod wieloma względami. Także intensywności gry. Była bardzo krótka przerwa, a teraz czeka nas po kilka meczów w tygodniu. Na końcu piłkarze będą musieli być w formie na mistrzostwach Europy. To duże wyzwanie dla każdego.

O tym doskonale wie też sam Lewandowski: Sezon będzie brutalnie ciężki i trzeba podejść do tego bardzo mądrze. Jeśli jednak na końcu, przy dużym zmęczeniu jesteś w stanie pokazać dobrą formę, oznacza, że jesteś piłkarzem na najwyższym poziomie.

24 września Bayern czeka mecz o pierwsze trofeum - o Superpuchar UEFA w Budapeszcie, a rywalem będzie zwycięzca Ligi Europy Sevilla.