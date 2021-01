Piłkarz reprezentacji Polski Damian Kądzior, występujący od roku w hiszpańskim SD Eibar, został wypożyczony do Alanyasporu - poinformował we wtorek turecki klub. Jak dodano, umowa ma obowiązywać do końca tego sezonu.

"Bardzo się cieszę, że tu jestem. Mam dużo energii, którą mogę dać drużynie Alanyasporu na boisku. Obiecuję, że zrobię co w mojej mocy dla sukcesu zespołu" - powiedział Kądzior, cytowany na stronie tureckiego klubu. Reklama Barcelona bez Messiego nie dała rady Eibar. Kądzior z Camp Nou wraca z punktem Zobacz również Zamieszczono tam zdjęcie polskiego piłkarza trzymającego koszulkę Alanyasporu - będzie występować z numerem 92. Uwieczniono również na zdjęciu moment podpisywania kontraktu przez Kądziora. Alanyaspor, który przegrał dwa ostatnie ligowe mecze, zajmuje szóste miejsce w tureckiej ekstraklasie z dorobkiem 30 punktów (w 18 spotkaniach). 28-letni skrzydłowy rozegrał dotychczas sześć meczów w reprezentacji Polski i strzelił jednego gola. W przeszłości grał w Jagiellonii Białystok, Motorze Lublin, Dolcanie Ząbki, Wigrach Suwałki i Górniku Zabrze, skąd latem 2018 roku przeszedł do Dinama Zagrzeb. W sierpniu 2020 roku trafił do SD Eibar, ale rzadko dostawał szansę gry w hiszpańskiej ekstraklasie. (PAP) bia/ cegl/