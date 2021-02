33-letni niemiecki pomocnik w tym sezonie ani raz nie wystąpił we włoskim zespole, którego barwy reprezentował od 2015 roku. Wywalczył z nim pięć tytułów mistrza kraju oraz trzykrotnie sięgnął po Puchar Włoch.

Reklama

Zyskujemy świetnego piłkarza, który grał w jednym z najlepszych klubów europejskich ostatnich lat. Jego doświadczenie nabyte w Lidze Mistrzów, Serie A czy La Liga oraz mistrzostwach Europy czy świata jest dla nas bezcenne i od razu powinno zaowocować - przyznał dyrektor sportowy berlińczyków Arne Friedrich.

Transfer do Herthy oznacza powrót Khediry do Bundesliga po długiej przerwie. W 2010 roku przeszedł z VfB Stuttgart do Realu Madryt, którego barw bronił aż do momentu przeprowadzki do Turynu. Z ekipą ze stolicy Hiszpanii w 2014 roku triumfował w Lidze Mistrzów.

Kilka minut przed zamknięciem zimowego okna transferowego klub z Berlina wypożyczył też z Olympique Marsylia 24-letniego serbskiego pomocnika Nemanję Radonjica.

Hertha, która nie wygrała żadnego z ostatnich czterech meczów, musi walczyć o utrzymanie, choć miała znaczenie większe ambicje,. Po 19 kolejkach zajmuje 15. miejsce w tabeli niemieckiej ekstraklasy, wyprzedzając dzięki lepszemu bilansowi bramek otwierającą strefę spadkową Arminię Bielefeld.