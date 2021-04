47-letni Marsch pracował już w przeszłości w Lipsku - w sezonie 2018/19 był asystentem Ralfa Rangnicka.

Reklama

Samodzielnie prowadził m.in. New York Red Bulls (2015-18), a od 2019 roku FC Salzburg (Red Bull Salzburg), nazywanym "siostrzanym" klubem ekipy z Lipska.

Amerykanin był wymieniany jako potencjalny następca Nagelsmanna, odkąd zainteresowanie Bayernu sprowadzeniem Nagelsmanna stało się powszechnie znane.

Oprócz Marscha spekulowano również o innych kandydaturach: Olivera Glasnera (VfL Wolfsburg), Pellegrino Matarazzo (VfB Stuttgart) i Rogera Schmidta (PSV Eindhoven).

Trenował Haalanda

Jednak to właśnie Marsch od początku, jak piszą media, był faworytem klubu z Lipska. Amerykański szkoleniowiec jest chwalony za pracę w Salzburgu, gdzie trenował m.in. Norwega Erlinga Haalanda (obecnie Borussia Dortmund).

Sam wielokrotnie powtarzał, że jest zainteresowany powrotem do Lipska jako pierwszy szkoleniowiec. Jeśli mogę mieć okazję pracować w roli trenera w Lipsku, to jest to dla mnie świetny pomysł - przyznał Marsch w ubiegłym tygodniu.

RB Lipsk na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu Bundesligi zajmuje drugie miejsce i traci siedem punktów do Bayernu, drużyny Roberta Lewandowskiego.

Klub z Bawarii już we wtorek poinformował, że od nowego sezonu 33-letni Nagelsmann będzie tam trenerem, zastępując Hansiego Flicka.