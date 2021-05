Przez kilka minut pachniało sensacją - od 20. do 27 to niżej notowany rywal prowadził po golu Alexisa Peugeta, ale na przerwę AS Monaco schodziło już wygrywając 2:1.

Wyrównanie padło po samobójczym trafieniu Arthura Bozona, a pięć minut później na listę strzelców wpisał się Aulerien Tchouameni.

Po zmianie stron gole zdobywali już tylko zawodnicy z Księstwa: Wissam Ben Yedder (55.), Hiszpan Cesc Fabregas (78.) i Rosjanin Aleksander Gołowin (82.).

Męki PSG

W środę piłkarze PSG dopiero po rzutach karnych zdołali wyeliminować Montpellier. Po regulaminowym czasie gry był remis 2:2.

Finał zaplanowany jest na 19 maja w Saint-Denis.