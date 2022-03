Uraz Roberta Lewandowskiego, który zmusił go we wtorek do przerwania treningu, nie jest groźny i polski piłkarz Bayernu Monachium po krótkiej przerwie w czwartek ma wrócić do zajęć, a jego występ w sobotnim meczu z Unionem Berlin jest niezagrożony - przekazał magazyn "Kicker".

We wtorek media obiegły informacje, że kapitan reprezentacji Polski przedwcześnie zakończył trening klubowej drużyny. W środę 33-latek, jak poinformował "Kicker", także nie wziął udziału w zajęciach w ośrodku treningowym mistrza Niemiec z powodu "drobnej kontuzji", ale w czwartek ma wrócić do ćwiczeń z drużyną. Reklama Według magazynu, jego występ w sobotnim meczu Bundesligi z Unionem Berlin ma być niezagrożony. W tym sezonie Lewandowski wystąpił we wszystkich 26 dotychczasowych spotkaniach ligowych. Zdobył w nich 29 goli. Dyrektor Bayernu nie odkrywa kart ws. nowej umowy Lewandowskiego Zobacz również Walczący o 10. z rzędu i 32. w historii tytuł mistrza Niemiec Bayern prowadzi w tabeli. Stołeczna ekipa ma 22 punkty mniej i zajmuje ósmą pozycję. Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję