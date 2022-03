Eriksen zasłabł 12 czerwca podczas meczu mistrzostw Europy z Finlandią. Był reanimowany na boisku, a potem przewieziono go do szpitala. Tam wszczepiono mu rozrusznik, co oznaczało konieczność opuszczenia Interu Mediolan ze względu na przepisy obowiązujące we Włoszech.

W Anglii takiego ograniczenia nie było i Duńczyka przyjął Brentford. 30-letni pomocnik zadebiutował w tym klubie 26 lutego, kiedy wszedł z ławki w drugiej połowie spotkania z Newcastle United. Dwa kolejne mecze rozegrał już od pierwszej do ostatniej minuty.

Eriksen znalazł się na ogłoszonej we wtorek liście piłkarzy powołanych na zgrupowanie drużyny narodowej, ale z powodu choroby dołączy na nie z opóźnieniem. Dania ma już zapewniony awans na mistrzostwa świata w Katarze i w marcu rozegra dwa mecze towarzyskie - z Holandią 26 marca i Serbią trzy dni później.

Oczekujemy, że zobaczymy Christiana najszybciej, jak to możliwe w przyszłym tygodniu. Cieszymy się, że mamy go w drużynie i liczymy na jego występy w ciekawych meczach towarzyskich z Holandią i Serbią - powiedział selekcjoner Kasper Hjulmand, cytowany na oficjalnym koncie Duńskiej Federacji Piłkarskiej (DBU) na Twitterze.