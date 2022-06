Rekordzista strzelonych goli w mistrzostwach świata dla reprezentacji Niemiec zastąpi w SCR Altach Ludovica Magnina - poinformował klub.

Miro Klose to wielkie nazwisko w futbolu. Posiada wielkie umiejętności i doświadczenie trenerskie. To twardy zawodnik, znany z solidności. Prezentowane przez niego umiejętności pasują idealnie do naszego klubu - powiedział jego dyrektor Christoph Laengle.

Do czerwca 2021 roku był asystentem trenera Hansa-Dietera Flicka w Bayernie Monachium, później z powodu problemów zdrowotnych miał przerwę w pracy.

Już po pierwszych rozmowach zorientowałem się, że będzie to dla mnie idealna praca. Już cieszę się na spotkanie z piłkarzami - podkreślił.

Urodzony 9 czerwca 1978 roku w Opolu Miroslav "Miro" Klose występował na pozycji napastnika w FC Kaiserslautern (2000-2004), Werderze Brema (2004-2007), Bayernie Monachium (2007-2011) oraz Lazio Rzym (2011-2016).

W reprezentacji Niemiec rozegrał 137 meczów i strzelił 71 bramek. Cztery razy wystąpił w Mundialu: 2002, 2006, 2010 oraz 2014 oraz trzykrotnie w czempionacie Europy (2004, 2008 i 2012).

Z kolegami zdobył mistrzostwo świata w 2014 roku i wicemistrzostwo w 2002. W 2006 roku został królem strzelców mundialu z pięcioma bramkami.