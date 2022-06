W drugiej turze wyborów pokonał dotychczasowego burmistrza Federico Sboarinę z centroprawicy.

48-letni Tommasi, który był kandydatem centrolewicy, to niegdyś piłkarz takich klubów jak Hellas Werona, AS Roma, hiszpańskiego Levante, angielskiego Queens Park Rangers czy chińskiego Tianjin Teda. Pod koniec kariery dołączył do amatorskiej drużyny Sant'Anna d'Alfaedo, gdzie występował wspólnie z dwoma braćmi. W latach 1998-2003 rozegrał 25 spotkań w reprezentacji Italii i zdobył w nich dwa gole.

Po zakończeniu przygody z futbolem został działaczem sportowym, był m.in. szefem włoskiego związku zawodowego piłkarzy, i społecznym. Angażował się w wiele akcji charytatywnych.

"Wielkie zwycięstwo centrolewicy"

Media przypominają, że centrolewica nie wygrała wyborów w Weronie od 15 lat.

Komentując pierwsze wyniki wyborów, lider centrolewicowej Partii Demokratycznej Enrico Letta oświadczył, że "zapowiada się wielkie zwycięstwo" tego ugrupowania i całego bloku. Według mediów, kandydaci centrolewicy wygrali także m.in. w Parmie, Piacenzy, Monzy i Alessandrii.

Centroprawica może pocieszyć się zwycięstwem w miastach Lukka i Frosinone - zauważa "Corriere della Sera".

Frekwencja w niedzielnych wyborach wyniosła 42 procent - ogłosiło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. To duży spadek w porównaniu z pierwszą turą, gdy było 54 procent.

Autor: Sylwia Wysocka.