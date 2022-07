Myślę, że znaleźliśmy w nowym szkoleniowcu to, czego potrzebujemy. Cieszę się, że mogę go powitać w naszym klubie. Igor jest wojownikiem, co pokazał przez całą swoją karierę, zarówno jako trener, jak i zawodnik – przyznał właściciel Olympique Marsylia Frank McCourt, cytowany w komunikacie prasowym klubu.

44-letni Tudor to były reprezentant Chorwacji, który w przeszłości występował m.in. w Juventusie Turyn (1998-2007). Jako trener prowadził m.in. Hajduka Split, Galatasaray Stambuł, Udinese, a ostatnio Veronę.

Z Olympique Marsylia podpisał dwuletnią umowę.

Trzy dni wcześniej poinformowano, że z OM odchodzi Sampaoli. Jak dodano, była to wspólna decyzja kierownictwa klubu oraz 62-letniego szkoleniowca, który przejął drużynę w lutym 2021 roku.