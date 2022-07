Zespół z Manchesteru miał się zgodzić zapłacić za 25-letniego de Jonga 75 milionów euro, plus 10 milionów w potencjalnych bonusach. Pozostaje jeszcze indywidualne porozumienie z piłkarzem, który ma kontrakt ważny do 2026 roku i podobno nie jest chętny do opuszczenia Barcelony. Według źródeł AP trener Xavi Hernandez powiedział mu jednak, że nie będzie kluczową częścią zespołu. Barcelona wolałaby, aby definitywna umowa została zawarta jeszcze przed sobotnim wyjazdem zespołu do USA. De Jong w 2019 roku przeszedł do Barcelony z Ajaxu Amsterdam za 75 milionów euro. W hiszpańskim zespole wystąpił w 140 meczach.

Barcelona będzie miała wreszcie środki na Lewandowskiego?

Pozyskanie de Jonga byłoby wzmocnieniem "Czerwonych Diabłów", które w nowym sezonie poprowadzi rodak holenderskiego piłkarza Erik ten Hag. De Jong pracował już pod okiem tego szkoleniowca w Ajaksie Amsterdam w latach 2017-19, zanim trafił do Barcelony.

Środki pozyskane ze sprzedaży de Jonga Barcelona mogłaby przekazać na pozyskanie Lewandowskiego, gdyż dotychczasowe propozycje "Dumy Katalonii" są odrzucane przez władze Bayernu Monachium.