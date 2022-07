"Dziękuję kolegom z drużyny, członkom sztabu, kierownictwu klubu i wszystkim pracownikom, którzy zawsze mnie wspierali i którzy sprawili, że wspólnie mogliśmy zdobywać trofea dla Bayernu Monachium" - napisał na Instagramie.

"Jestem dumny ze wszystkiego, co razem osiągnęliśmy. Przede wszystkim jednak dziękuję kibicom. To wy tworzycie klub. My piłkarze jesteśmy tu tylko przez chwilę. Dla mnie ta chwila trwała 8 wspaniałych lat i na zawsze pozostanie w moim sercu" - podkreślił kapitan reprezentacji Polski.

Mueller odpowiedział "Lewemu"

Później ciepły wpis pod jego adresem zamieścił kolega z drużyny Thomas Mueller.

"Wszystkiego najlepszego w @FCBarcelona, @lewy_official! 8 wyjątkowych lat, wiele bramek, wiele trofeów, wzloty i upadki, ale zawsze szacunek i prawdziwy duch zwycięstwa!” - napisał Mueller i opublikował kilka wspólnych zdjęć.

W sobotę Bayern Monachium i FC Barcelona potwierdziły, że uzgodniły warunki transferu Lewandowskiego. Według hiszpańskich mediów Polak ma dołączyć do nowego zespołu w Miami, gdzie przejdzie badania i podpisze kontrakt.