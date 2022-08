Prawie 34-letni piłkarz przeszedł do Barcelony w lipcu z Bayernu Monachium, w którym grał od 2014 roku. Kosztował 45 mln euro plus 5 mln tzw. zmiennych. Klauzula wykupu w umowie została ustalona na 500 milionów euro.

Lewandowski "czarował" sztuczkami

Pierwsza prezentacja polskiego napastnika odbyła się już w lipcu Stanach Zjednoczonych, podczas trwającego wówczas zgrupowania Barcelony.

Oficjalne powitanie nastąpiło jednak w piątkowe wczesne popołudnie. Najpierw na stadionie Camp Nou, w obecności kilkudziesięciu tysięcy widzów, gdzie Lewandowski m.in. popisywał się sztuczkami technicznymi.

Polski napastnik wybiegł na boisko w koszulce ze swoim ulubionym numerem - dziewiątką (w dotychczasowych sparingach nowego zespołu grał z "12").

La Liga nowym wyzwaniem

Następnie odbyła się konferencja prasowa z udziałem m.in. Lewandowskiego i prezesa Barcelony Joana Laporty.

Moje emocje sięgnęły zenitu, gdy zobaczyłem tylu fanów, którzy przyszli na prezentację. Trudno opisać uczucia, moje szczęście. To absolutnie niesamowite. Pierwszy raz na tym stadionie jest czymś niezwykłym. Chcę pokazać się z jak najlepszej strony w czasie występów w Barcelonie - powiedział polski napastnik, któremu towarzyszyła w piątek rodzina.

Wiem, że ostatnie lata nie były łatwe dla Barcelony. Ale przychodząc tu, rozmawiając z przedstawicielami klubu, słyszałem, jak ma być realizowany ten projekt, w którym kierunku Barcelona chce podążać. Wiem, że przyszłość może być lepsza. Mamy olbrzymi potencjał. Myślę, że ten sezon może być zupełnie inny niż poprzedni. Wierzę, że tak się stanie - dodał.

Przy okazji konferencji zaprezentowano na telebimie krótki film z golami Lewandowskiego w barwach Bayernu. Przypomniano też, że wcześniej grał m.in. w Lechu Poznań i Borussii Dortmund.

To dla mnie wielkie wyzwanie. Chcę już od pierwszych meczów sezonu pokazać, co mogę zrobić jako napastnik, ale również jako osoba, które może dopingować innych graczy Barcelony. Chcę pomóc drużynie swoim doświadczeniem. Mamy wielu młodych piłkarzy, ogromny potencjał. Ale ważne jest też zachowanie równowagi między młodością i doświadczeniem - powiedział polski napastnik.

Lewandowski "wiecznie młody"

Lewandowski odniósł się także do swojego wieku - 21 sierpnia skończy 34 lata.

Myślę, że mój wiek nie ma znaczenia. Moje ciało nie ma 33-34 lat, jest dużo młodsze. Czuję się lepiej niż np. w wieku 29 lat. Oczywiście nie było łatwo podjąć decyzji o odejściu po ośmiu latach z Bayernu, ale uznaliśmy, że dla mnie i mojej rodziny to najlepszy krok. Jestem na to gotowy - zapewnił.

Siedzący obok Polaka prezes Barcelony nie ukrywał radości i dumy z tego transferu.

To wielki dzień, można nawet powiedzieć, że historyczny. Witamy Robercie w Barcelonie. Dziękuję tobie i wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego transferu. Wiemy, że starałeś się usilnie tutaj przybyć. Bardzo to doceniamy. To była ciężka praca, ale udało się. I dzisiaj mamy szczególny dzień - powiedział Laporta.

Jesteś wyjątkowym napastnikiem z uwagi na twoją charyzmę, ambicję, osobowość. Trudno podsumować wszystkie twoje umiejętności w kilku słowach. Wszyscy nasi kibice są podekscytowani perspektywą twoich występów w Barcelonie. Jesteśmy wdzięczni, że wybrałeś nasz klub - podkreślił Szef "Dumy Katalonii".

Dodał, że dzięki przyjściu piłkarza tej klasy zyska cała liga hiszpańska.

Depay oddał "9" Lewandowskiemu

Działacz został również zapytany, jak klub zdołał załatwić "dziewiątkę" dla Lewandowskiego. Dotychczas z tym numerem grał Holender Memphis Depay, wciąż obecny w zespole.

To była decyzja klubu. Leżało to w interesie Barcelony. Mamy ogromny szacunek do Memphisa Depaya - odparł Laporta.

Przy okazji ujawnił nieco szczegółów dotyczących transferu Polaka.

Chcieliśmy pozyskać jakiegoś świetnego środkowego napastnika. Kogoś, kto strzela wiele goli. I myślę, że taką osobą, znakomitym wyborem jest właśnie Lewandowski. Znamy się od dawna z agentem Roberta. Zapytałem go, czy jest szansa przejścia tego zawodnika do Barcelony. Odpowiedział: +Czemu nie? Robert chce tutaj grać+. No i zaczęliśmy negocjacje. Bardzo doceniam pracę, jaką wykonała nasza grupa negocjatorów - przyznał Laporta.

Wiele klubów w Europie chciało Roberta. Oferowały mu nawet większe pieniądze niż my. Dlatego jestem tak bardzo wdzięczny Robertowi. Widzicie, jaki jestem dzisiaj podekscytowany - dodał, zwracając się do dziennikarzy.

Rok temu Messi opuścił Camp Nou

Hiszpańskie media przypominają, że prezentacja Lewandowskiego zbiegła się z rocznicą ogłoszenia przez dyrekcję Barcelony odejścia z tego klubu jego byłego kapitana Lionela Messiego. Argentyńczyk latem 2021 roku zasilił szeregi Paris Saint-Germain.

Laporta odniósł się w piątek do tamtego wydarzenia.

Rok temu był smutny dzień, gdy odchodził od nas Lionel. Sytuacja klubu była wówczas tragiczna, ale rok później się odwróciła. Udało nam się całkowicie zmienić sytuację ekonomiczną klubu, choć oczywiście wciąż musimy postępować ostrożnie - przyznał.

Na koniec konferencji Lewandowski został zapytany o tajemnicę swojego sukcesu i świetnej formy.

Po pierwsze, jem śniadanie. A potem zaczynam oczywiście trening. Jest mi o tyle łatwiej, że robię to, co uwielbiam. Mogę to powiedzieć również po wielu latach. I cały czas chcę więcej. Czuję wciąż głód piłki, sukcesów. Uwielbiam piłkę nożną - podkreślił były napastnik Bayernu.

Później, podczas kolejnej konferencji (już głównie z polskimi dziennikarzami), Lewandowski przyznał że piątkowa prezentacja zostanie w nim do końca życia.