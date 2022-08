33-letni obecnie reprezentant Czech występował w Legii od lutego 2020 roku. Z warszawskim klubem dwukrotnie zdobył mistrzostwo Polski. W sezonie 2020/21 z dorobkiem 22 goli został królem strzelców ligi. W poprzedniej edycji ekstraklasy zdobył 9 bramek. Po wygaśnięciu kontraktu, Pekhart prowadził rozmowy ze stołecznym zespołem na temat powrotu, ale ostatecznie oferta "wojskowych" była zbyt słaba, by przekonać go do podpisania nowej umowy.

Na Twitterze Gaziantep FK poinformowano, że Pekhart podpisał dwuletni kontrakt. Przy okazji zamieszczono bardzo dużo zdjęć czeskiego piłkarza - m.in. w koszulce nowego zespołu, z szalikiem, przy podpisywaniu kontraktu i z władzami klubu.

Wysoki napastnik rozegrał 24 mecze w kadrze narodowej Czech i zdobył dwie bramki. Uczestniczył w mistrzostwach Europy 2012 w Polsce i na Ukrainie oraz ubiegłorocznym Euro.

W przeszłości występował m.in. w Southampton FC, Slavii i Sparcie Praga, FC Nuernberg, AEK Ateny, Hapoelu Beer Szewa oraz Las Palmas.