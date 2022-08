Nasz klubu otrzymał dużo pieniędzy za awans do fazy grupowej, więc w grę wchodzi zarówno transfer, jak i wypożyczenie. Dla FC Kopenhaga jest to wymarzony napastnik - napisał dziennik "BT".

Oceniono, że grający 27-letni Polak jest w swoim najlepszym wieku piłkarskim, a jego umiejętności sprawiają, że może być „prawdziwym diamentem” dla klubu z Kopenhagi i jego kibiców.

Według informacji gazety dyrektor sportowy FC Kopenhaga Peder Christiansen prowadzi intensywne rozmowy z niemieckim klubem i wiele wskazuje na to, że Piątek, który ma kontrakt do 2025 roku, zostanie wypożyczony, tak jak to było w styczniu z Fiorentiną.

Pytaniem jest tylko, czy Christiansen oczaruje wystarczająco klub i samego Piątka, aby sprowadzić tego piłkarskiego giganta na stadionu Parken - skomentował "BT".

FC Kopenhaga zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów w grupie G z Borussia Dortmund, Manchesterem City i Sevillą.

Zbigniew Kuczyński