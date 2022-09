Mata przez ostatnie 11 lat grał w Premier League. W 2011 roku przeszedł z Valencii do Chelsea za 26,7 mln euro, a w 2014 roku przeniósł się do Manchesteru United za 44,73 mln euro. W ostatnich latach jego rola w klubie z Old Trafford marginalizowała się i coraz rzadziej pojawiał się na boisku. W sezonie 2021/22 rozegrał łącznie 406 minut w 12 meczach. Nie strzelił gola. Nie zanotował również asysty.

W angielskiej ekstraklasie wystąpił w 278 spotkaniach. Jego bilans to 51 bramek i 64 asysty.

Mata w 2012 roku triumfował z Chelsea w Lidze Mistrzów, a rok później w Lidze Europy. W 2017 roku wygrał te rozgrywki jako zawodnik Manchesteru United. Hiszpan ma też w dorobku dwa Puchary Anglii oraz puchar ligi angielskiej.

Mata odnosił również wielkie sukcesy z reprezentacją Hiszpanii, która w 2010 roku wygrała mistrzostwa świata, a dwa lata później triumfowała w Euro 2012. Pomocnik grał w kadrze narodowej w latach 2009-2016. Wystąpił w 41 meczach, strzelił 11 goli i zaliczył 8 asyst.

Icardi został wypożyczony do Galatasaray do końca sezonu. Argentyński napastnik nie mógł liczyć na regularną grę w PSG, gdzie ofensywne trio tworzą Lionel Messi, Neymar i Kylian Mbappe.