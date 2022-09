Lewandowski nie miał problemów z aklimatyzacją na Półwyspie Iberyjskim - w pięciu ligowych meczach zdobył sześć goli i przewodzi klasyfikacji strzelców.

Reklama

Szanse na powiększenie dorobku przez polskiego napastnika są spore, bo Elche ostatnio prezentuje się fatalnie. Dwa ostatnie mecze przegrało z Villarrealem 0:4 i z Athletic Bilbao 1:4.

Barcelona, choć ma imponujący bilans bramek 15-1, to w tabeli jest druga. Dwa punkty traci do prowadzącego Realu Madryt. Broniący tytułu "Królewscy" w hicie kolejki zmierzą się na wyjeździe w derbach stolicy z Atletico.

Real być może będzie musiał sobie radzić bez swojego podstawowego napastnika Karima Benzemy. Francuz zmaga się z kontuzją kolana.

Zobaczymy, co przyniosą następne dni. Nie chcemy podejmować zbędnego ryzyka. Jeśli będzie trenował w sobotę, to w niedziele zagra. Jeśli nie - to nie zagra - powiedział trener Realu Carlo Ancelotti.

Reklama

Atletico w tabeli jest siódme z pięcioma punktami straty do lidera.

Reklama

W Niemczech Gikiewicz był bohaterem Augsburga w poprzedniej kolejce, gdy jego zespół wygrał na wyjeździe z Werderem Brema 1:0. Polski bramkarz obronił wówczas rzut karny w doliczonym przez sędziego czasie gry.

W starciu z Bayernem zapewne będzie go czekało mnóstwo pracy. Bawarczycy mają bowiem najlepszy atak w lidze - w sześciu meczach zdobyli 19 bramek. Ostatnio obrońcy tytułu złapali jednak zadyszkę i w trzech ostatnich spotkaniach remisowali.

W efekcie Bayern jest trzeci w tabeli z dwoma punktami straty do Unionu Berlin. Punkt mniej od lidera ma Freiburg. Augsburg plasuje się na 13. pozycji.

We Włoszech w 7. kolejce szlagierowo zapowiada się niedzielny mecz broniącego tytułu AC Milan z Napoli Piotra Zielińskiego. Zespół Polaka prowadzi w tabeli, a mediolańczycy są na trzecim miejscu. Obie drużyny zgromadziły po 14 punktów. Taki sam dorobek ma druga Atalanta Bergamo, która w także ciekawie zapowiadającym się spotkaniu tego samego dnia na wyjeździe zagra z mającą punkt straty piątą Romą.

W Serie A Napoli nie przegrało z AC Milan na San Siro od grudnia 2014 roku.

Juventus Turyn Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika także w niedzielę czeka wyjazd do ostatniej w tabeli Monzy. "Stara Dama" choć jest niepokonana, to w tabeli zajmuje dopiero ósme miejsce, bo w sześciu meczach zanotowała aż cztery remisy.

Niepełna seria zostanie rozegrana w Anglii. Z powodu zbliżającego się pogrzebu królowej Elżbiety II odwołano trzy spotkania 8. kolejki Premier League, a wśród nich to zapowiadające się najciekawiej: Chelsea Londyn - Liverpool. Nie odbędą się także konfrontacje Manchesteru United z Leeds United oraz Brighton & Hove Albion z Crystal Palace.

Na boiska wybiegną jednak drużyny ze ścisłej czołówki. Prowadzący w tabeli Arsenal Londyn w niedzielę zagra na wyjeździe z Brentfordem. Punkt mniej od lidera mają Manchester City i Tottenham Hotspur. W sobotę obrońcy tytułu na wyjeździe zmierzą się z Wolverhampton Wanderers, a "Koguty" podejmą zamykające tabelę Leicester City.

Ze strefy spadkowej spróbuje wydostać się West Ham United Łukasza Fabiańskiego, który w niedzielę w Liverpoolu zagra z Evertonem.