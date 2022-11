To był efektowny gol. Polski pomocnik pobiegł szybko do kontrataku, otrzymał dokładne podanie i popisał się płaskim, bardzo precyzyjnym strzałem z ok. 20 metrów. Piłka wpadła do bramki tuż obok słupka.

17-krotny reprezentant Polski dołączył do holenderskiego klubu w lipcu, jest wypożyczony z Dynama Moskwa. Feyenoord zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 27 pkt, ale później w niedzielę zagra jeszcze kilka drużyn z czołówki.