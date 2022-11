Szkoleniowiec w 89. minucie wdał się w dyskusje z arbitrem, za co został ukarany czerwoną kartką, po czym został odesłany na trybuny.

Zasłużyłem na czerwoną kartkę za to, co powiedziałem sędziemu w emocjach – przyznał Mourinho. Rozmawiałem z nim po meczu i przeprosiłem, ale nie chcę rozmawiać o jego występie. Zostawiam to waszej ocenie - dodał.

Zespół AS Roma, w którym występuje powołany na mundial reprezentant Polski Nicola Zalewski, w tabeli po 15 kolejkach zajmuje dopiero 7. miejsce. Traci do lidera Napoli aż 14 punktów. Rzymianie po remisach 1:1 z Sassuolo i Torino oraz prestiżowej, derbowej porażce z Lazio 0:1 pilnie potrzebują ligowych sukcesów, aby nie stracić kontaktu z ligową czołówką.