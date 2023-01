28-letni napastnik wpis opatrzył zdjęciem, na którym widać, jak ćwiczy na siłowni.

2022 rok nie był najłatwiejszy, ale przygotował mnie na wszystkie wyzwania, jakie przyniesie 2023 - dodał zawodnik.

Podczas wakacyjnego zgrupowania Borussii w szwajcarskim w Bad Ragaz Haller skarżył się na złe samopoczucie, a w trakcie badań wykryto guz jądra, co wywołało szok zarówno u piłkarza, jak i w klubie. Niedługo potem zawodnik przeszedł operację, a następnie został poddany chemioterapii. Pod koniec października wznowił treningi w ośrodku swojego poprzedniego klubu - Ajaxu Amsterdam. Szybko jednak okazało się, że potrzebny jest kolejny zabieg, aby pozbyć się guza do końca.

Latem 2022 Borussia zapłaciła za niego Ajaksowi ponad 30 milionów euro. Haller znakomicie spisywał się w poprzednim sezonie Ligi Mistrzów, zdobywając dla holenderskiej drużyny 11 bramek. Więcej strzelili tylko Francuz Karim Benzema dla Realu Madryt - 15 oraz Robert Lewandowski dla Bayernu Monachium - 13. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej został wówczas drugim w historii piłkarzem z co najmniej jednym trafieniem w każdym z sześciu meczów fazy grupowej Champions League. Wcześniej dokonał tego tylko Portugalczyk Cristiano Ronaldo.

Na razie nie wiadomo, kiedy były zawodnik FC Utrecht, Eintrachtu Frankfurt czy West Ham United będzie mógł wrócić do gry. Na razie ma pojechać w piątek na tygodniowe zgrupowanie BVB do Hiszpanii, gdzie dortmundczycy rozegrają dwa sparingi przed wznowieniem rozgrywek ligowych, co ma nastąpić 20 stycznia.

Dyrektor sportowy szóstej w tabeli Bundesligi Borussii Sebastian Kehl nie krył radości z powodu powrotu do treningów Hallera, ale zapowiedział, że piłkarz będzie "stopniowo i ostrożnie wprowadzany do zajęć".

To bardzo pozytywne dla niego i dla nas wszystkich, że wraca do sportu, do zespołu. Bardzo się z tego cieszymy, ale mamy świadomość, że musimy być być ostrożni. Tempo pracy będzie dostosowane do jego stanu zdrowia i możliwości - zaznaczył Kehl.