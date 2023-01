Piłkarz reprezentacji Portugalii Joao Felix został wypożyczony do końca sezonu z Atletico Madryt do Chelsea Londyn - poinformowały w środę oba kluby. Według brytyjskich mediów Chelsea zapłaciła ok. 10 mln euro.

Chelsea to jedna z najlepszych drużyn na świecie i mam nadzieję, że pomogę jej osiągnąć cele, więc jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że tu jestem i bardzo podekscytowany grą na Stamford Bridge – powiedział Felix, cytowany przez Chelsea. Reklama 23-letni napastnik walczył o miejsce w podstawowym składzie Atletico. W 20 meczach w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach zdobył pięć bramek i zanotował trzy asysty. Grał w minioną niedzielę w przegranym 0:1 spotkaniu z Barceloną. W mistrzostwach świata w Katarze, w których Portugalia odpadła w ćwierćfinale, Joao Felix strzelił gola w wygranym 3:2 meczu grupowym z Ghaną. Michał Ignasiewicz